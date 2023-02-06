Санкт-Петербург
Найти компанию для прогулок
прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу в хорошей компании, зайти в кафе, поговорить на разные темы
От пользователя @Alekss
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала, ищу подруг
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
Кто готов сейчас отправиться на прогулку?
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства это так прекрасно
Санкт-Петербург → Другое
Ищу собеседника и друга)
Санкт-Петербург → Другое
сходить на концерт руслана cmh 23 августа
Санкт-Петербург → Другое
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Санкт-Петербург → Другое
Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу с кем зависнуть
Санкт-Петербург → Другое
Го в контакт бар на Маяковской
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!