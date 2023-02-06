Прогуляться по городу в хорошей компании, зайти в кафе, поговорить на разные темы

От пользователя @Alekss

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