Санкт-Петербург
Найти компанию для прогулок

фото пользователя Alekss
прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу в хорошей компании, зайти в кафе, поговорить на разные темы

От пользователя @Alekss

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