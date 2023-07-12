Санкт-Петербург
Найти компанию
Гулять, общаться, шутить (и по черному тоже).
Ни разу не бывал в квест румах, порубился бы в настолки, посиделки в барах/кафешках.
В общем, не хватает движухи в жизни)
От пользователя @maniakana
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Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Я хочу поиграть в бадминтон😁
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей
Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…
Прогуляться,перекусить
Зато честно и прямо!!!
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
Какие у вас минусы?
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?
гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)
Новые знакомства это так прекрасно
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