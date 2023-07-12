Гулять, общаться, шутить (и по черному тоже). Ни разу не бывал в квест румах, порубился бы в настолки, посиделки в барах/кафешках. В общем, не хватает движухи в жизни)

От пользователя @maniakana

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