Санкт-Петербург
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фото пользователя maniakana
собрать компанию

Гулять, общаться, шутить (и по черному тоже).
Ни разу не бывал в квест румах, порубился бы в настолки, посиделки в барах/кафешках.
В общем, не хватает движухи в жизни)

От пользователя @maniakana

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