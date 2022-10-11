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От пользователя @Vale8

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Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Прогулка пешком или на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

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