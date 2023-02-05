Санкт-Петербург
Найди подруг

фото пользователя Juliam
прогуляться, перекусить

Спортсменка, учусь на тренера, работаю тренером по спортивной гимнастике, люблю музей, выставки, театры, пить кофе, тёплые вечера, обсуждать всë на свете, записывать кружочки в тг, понимающая, умею поддержать, за любой движ, обожаю активный отдых, очень спонтанный человек, но при этом всегда всë планирую 😸уехать прям сейчас в другой город- с лёгкостью обожаю горы, хочу летом с подружками уехать в отпуск

От пользователя @Juliam

19 участников
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