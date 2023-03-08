Найди подруг

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Санкт-Петербург
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прогуляться, перекусить

Спортсменка, учусь на тренера, работаю тренером по спортивной гимнастике, люблю музей, выставки, театры, пить кофе, тёплые вечера, обсуждать всë на свете, записывать кружочки в тг, понимающая, умею поддержать, за любой движ, обожаю активный отдых, очень спонтанный человек, но при этом всегда всë планирую 😸уехать прям сейчас в другой город- с лёгкостью обожаю горы, хочу летом с подружками уехать в отпуск

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