Санкт-Петербург
Найди подруг
Спортсменка, учусь на тренера, работаю тренером по спортивной гимнастике, люблю музей, выставки, театры, пить кофе, тёплые вечера, обсуждать всë на свете, записывать кружочки в тг, понимающая, умею поддержать, за любой движ, обожаю активный отдых, очень спонтанный человек, но при этом всегда всë планирую 😸уехать прям сейчас в другой город- с лёгкостью обожаю горы, хочу летом с подружками уехать в отпуск
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!