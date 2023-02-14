Санкт-Петербург
Наготовим шашлыков у меня на участке)

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Есть мангал, решетка, лес, озеро, дом) всё на Ржевке, в городе) будем запекать овощи и мяско) вместе веселее!

От пользователя @Kotovna

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