Санкт-Петербург
Наготовим шашлыков у меня на участке)
пообщаться
Есть мангал, решетка, лес, озеро, дом) всё на Ржевке, в городе) будем запекать овощи и мяско) вместе веселее!
От пользователя @Kotovna
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