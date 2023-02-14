Есть мангал, решетка, лес, озеро, дом) всё на Ржевке, в городе) будем запекать овощи и мяско) вместе веселее!

От пользователя @Kotovna

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Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

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