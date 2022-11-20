Санкт-Петербург
Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!
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От пользователя @Banshy
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Хочу найти подругу 🥹❤️
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Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
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Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)
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Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)
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Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
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Устал гулять один
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