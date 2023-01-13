Санкт-Петербург
На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
пообщаться
От пользователя @Viacheslav
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)
Санкт-Петербург → Другое
Общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Гулять в выходные
Санкт-Петербург → Другое
Давайте поболтаем)
Санкт-Петербург → Другое
Бар/1703 ждём всех
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!