пообщаться

От пользователя @Viacheslav

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Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Поболтаем обо всем?)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

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