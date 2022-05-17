сходить на мероприятие

От пользователя @Jilie

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Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и пойти пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

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