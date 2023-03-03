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От пользователя @Ksimelin

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Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Просто смотрю принцип приложения)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

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