Санкт-Петербург
Можно прогуляться по городу, позаниматься какой нибудь фигнёй.

фото пользователя GuHeKoJloG
прогуляться, перекусить

От пользователя @GuHeKoJloG

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