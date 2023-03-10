прогуляться, перекусить

От пользователя @GuHeKoJloG

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Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Нескучно провести время

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

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