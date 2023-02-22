Санкт-Петербург
Можно и в баре посидеть

фото пользователя Ptiza
прогуляться, перекусить

Посидеть, поболтать, познакомиться.

От пользователя @Ptiza

2 участника
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