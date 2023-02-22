От пользователя @Ptiza

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

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