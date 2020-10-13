Санкт-Петербург
Можно что угодно

фото пользователя Li_Wei
прогуляться, перекусить

От пользователя @Li_Wei

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Mikhail
Санкт-Петербург → Другое

Без разницы. Погулять, попить пиво.

маленькое фото пользователя FosseGrim
Санкт-Петербург → Другое

Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя Sargeroth
Санкт-Петербург → Другое

Адекватное общение на различные темы :)

маленькое фото пользователя Ilona_krosotyla
Санкт-Петербург → Другое

Для общения, обсудить любую проблему

маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Ivanko
Санкт-Петербург → Другое

Знаю, отличный бар с живым пивом

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

От какой песни кайфуете?

маленькое фото пользователя Klas
Санкт-Петербург → Другое

Может сходим в кино вместе

маленькое фото пользователя Nugget
Санкт-Петербург → Другое

Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

маленькое фото пользователя Zohan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на машине вечером ночной Питер

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!