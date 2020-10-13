прогуляться, перекусить

От пользователя @Li_Wei

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

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