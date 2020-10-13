Санкт-Петербург
Можно что угодно
прогуляться, перекусить
От пользователя @Li_Wei
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Без разницы. Погулять, попить пиво.
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Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)
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Прогуляться по городу, зайти в кафе
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Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
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Адекватное общение на различные темы :)
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Для общения, обсудить любую проблему
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Ищу друзей
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Знаю, отличный бар с живым пивом
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От какой песни кайфуете?
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Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей
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Покататься на машине вечером ночной Питер
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