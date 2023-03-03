прогуляться, перекусить

От пользователя @Klas

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Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

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