прогуляться, перекусить

От пользователя @Lime_Miami

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Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

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