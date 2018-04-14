Санкт-Петербург
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

фото пользователя Lime_Miami
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lime_Miami

3 участника
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