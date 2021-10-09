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Санкт-Петербург
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)

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Расскажем друг другу, что заставляет нас грустить, а что радоваться.. И, возможно, мир станет чуточку добрее..

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