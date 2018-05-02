Санкт-Петербург
Мой день рождения мне 30 лет

фото пользователя misagubkin007
прогуляться, перекусить

Кто придет на моей день рождения

От пользователя @misagubkin007

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Anna.S
Санкт-Петербург → Другое

Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

маленькое фото пользователя Vania_xr
Санкт-Петербург → Другое

Все и обо всем

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя Nikki911
Санкт-Петербург → Другое

Схожу в галерею или в интересное место

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Polina1
Санкт-Петербург → Другое

Просто хорошо погулять и повеселиться)

маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Ksysha97
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

маленькое фото пользователя Romeo
Санкт-Петербург → Другое

Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

маленькое фото пользователя perestroikin
Санкт-Петербург → Другое

Проваляться весь f. день.

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!