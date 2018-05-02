Кто придет на моей день рождения

От пользователя @misagubkin007

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Санкт-Петербург → Другое устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

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