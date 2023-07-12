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От пользователя @Mouse

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Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

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