пообщаться

От пользователя @Luba1234

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Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

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