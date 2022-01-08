прогуляться, перекусить

От пользователя @Apolinariya1

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

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Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

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