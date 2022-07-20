Санкт-Петербург
Мечтаю найти подругу!
прогуляться, перекусить
Буду рада встретиться в Красном Селе или на Московском проспекте или просто побеседовать.
От пользователя @Lizza
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