прогуляться, перекусить

От пользователя @Kirill.W

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Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

Санкт-Петербург → Другое Людей в беседу

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

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