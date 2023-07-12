Санкт-Петербург
Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)
Хочу собрать компанию, чтобы играть в настолки, на первый раз в хуанхэ янцзы (нужно 4 человека). Если кому нравится, если в игре мало правил при глубоком геймплее, пиши
От пользователя @Arkasha33
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