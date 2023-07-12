Санкт-Петербург
Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

фото пользователя Arkasha33
собрать компанию

Хочу собрать компанию, чтобы играть в настолки, на первый раз в хуанхэ янцзы (нужно 4 человека). Если кому нравится, если в игре мало правил при глубоком геймплее, пиши

От пользователя @Arkasha33

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Julia_Via
Санкт-Петербург → Другое

Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как прошел ваш день?

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Miti
Санкт-Петербург → Другое

Прогулять, поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Litata
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

маленькое фото пользователя Rinasion
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Pollinnas
Санкт-Петербург → Другое

Пошли на Stereoleto?

маленькое фото пользователя Sasha_Sasha
Санкт-Петербург → Другое

Обсудим синдром отложенной жизни

маленькое фото пользователя 123.qaqaqa
Санкт-Петербург → Другое

Быть или не быть.

маленькое фото пользователя Lana96
Санкт-Петербург → Другое

Ищу собеседника и друга)

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!