Хочу собрать компанию, чтобы играть в настолки, на первый раз в хуанхэ янцзы (нужно 4 человека). Если кому нравится, если в игре мало правил при глубоком геймплее, пиши

От пользователя @Arkasha33

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