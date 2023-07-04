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От пользователя @Evgabra

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Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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