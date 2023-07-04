Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

пообщаться

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Выпить, чтобы с кайфом и фактом

Собраться где нибудь в парке

Да просто ищу новое общение,желательно из моего города🧸

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

я не мэстный, помоги мне🥲

Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Как ваше настроение?

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Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

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