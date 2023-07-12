Санкт-Петербург
Лучше гипс и палатка , чем гранит и оградка 😁

пообщаться

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Sweetiekitty_05
Санкт-Петербург → Другое

Идём гулять по Центральному району

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое

Собрать тусовку музыкантов

маленькое фото пользователя Ferisa14
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя FosseGrim
Санкт-Петербург → Другое

Насладиться выходными

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

маленькое фото пользователя Nixttay
Санкт-Петербург → Другое

Пофоткаться/погулять

маленькое фото пользователя Lana96
Санкт-Петербург → Другое

Ищу собеседника и друга)

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Какие у вас минусы?

маленькое фото пользователя Perzipopl
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Alexsandr
Санкт-Петербург → Другое

Ищу с кем зависнуть

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!