пообщаться

От пользователя @SonyTruelove

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Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

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