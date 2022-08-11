Санкт-Петербург
Long run по воскресеньям

активный отдых

Присоединяйся к беговым тренировкам в легком темпе. Приблизительно 16км или 90 минут. Если много и тяжело, всегда можно остановиться. В группе бегать интересней и не скучно. Место - Крестовский остров. Если есть предложения иных мест, предлагай!

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