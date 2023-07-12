прогуляться, перекусить

От пользователя @Stanislavsky

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Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

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