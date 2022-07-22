Санкт-Петербург
Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?
путешествия
От пользователя @Sap143
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Санкт-Петербург → Другое
Общение в тг
Санкт-Петербург → Другое
Затусить в спб
Санкт-Петербург → Другое
устроить пикник в Комарово/Сестрорецке
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в центре, сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по городу
Санкт-Петербург → Другое
Хочу классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Идём гулять по Центральному району
Санкт-Петербург → Другое
Что такое зрелость?
Санкт-Петербург → Другое
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!