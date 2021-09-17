Санкт-Петербург
Куда-нибудь поехать, погулять, поглазеть, поболтать, попить кофе

фото пользователя Iron_Toy
прогуляться, перекусить

От пользователя @Iron_Toy

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