Санкт-Петербург
Кто за встретить нг
активный отдых
Понятия не имею где буду, может есть такие же)
От пользователя @Sanekk_ss
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