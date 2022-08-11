прогуляться, перекусить

От пользователя @Kostya777

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Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

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