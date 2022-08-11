Санкт-Петербург
Кто сегодня курить кальян?

фото пользователя Kostya777
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kostya777

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nikki911
Санкт-Петербург → Другое

Схожу в галерею или в интересное место

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться / Выпить

маленькое фото пользователя ManyaVi
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться, познакомится

маленькое фото пользователя Sigrl1nn
Санкт-Петербург → Другое

Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое

Идей много, реализация подкачивает

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя Poli24
Санкт-Петербург → Другое

Адекватные подруги, пишите

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Darina5688
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!