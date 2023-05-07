прогуляться, перекусить

От пользователя @Ivan323

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Я хочу поиграть в бадминтон😁

Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

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