Санкт-Петербург
Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

фото пользователя Ivan323
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ivan323

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