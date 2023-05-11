прогуляться, перекусить

От пользователя @Apolinariya1

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Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

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