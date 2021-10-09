сходить на мероприятие

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!