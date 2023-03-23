Санкт-Петербург
Кто хочет Шашлыков?
прогуляться, перекусить
Девушки, кто составит компанию в Субботу, на шашлыки?
От пользователя @Dima71
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