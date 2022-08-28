прогуляться, перекусить

От пользователя @Klayd

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Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

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