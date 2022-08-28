Санкт-Петербург
Кто хочет покурить кальян.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Klayd
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Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
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Вечером в кб
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