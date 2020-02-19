прогуляться, перекусить

От пользователя @IKirina

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Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

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