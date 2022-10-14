Санкт-Петербург
Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

фото пользователя Kim9
прогуляться, перекусить

Пока погода хорошая)

От пользователя @Kim9

2 участника
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