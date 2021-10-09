прогуляться, перекусить

От пользователя @Marss

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Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

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