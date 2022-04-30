Санкт-Петербург
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

фото пользователя Julia_Via
сходить на мероприятие

Так же можно сходить на стенд ап в Москве в выходные, послушать музыку в баре за вином, поговорить о жизни и помечтать 🥂🌊

От пользователя @Julia_Via

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя lyova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в клуб или бар у невского недалеко

маленькое фото пользователя Zhenyaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу провести эти выходные в хорошей компании

маленькое фото пользователя Perzipopl
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя 123.qaqaqa
Санкт-Петербург → Другое

Быть или не быть.

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое

Собрать тусовку музыкантов

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя goldbaby
Тюмень → Другое

ищу собеседника

маленькое фото пользователя Nixttay
Санкт-Петербург → Другое

Пофоткаться/погулять

маленькое фото пользователя Dinaaa
Санкт-Петербург → Другое

Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

маленькое фото пользователя Wowiner
Санкт-Петербург → Другое

Повалять дурака

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!