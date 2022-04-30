Санкт-Петербург
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
сходить на мероприятие
Так же можно сходить на стенд ап в Москве в выходные, послушать музыку в баре за вином, поговорить о жизни и помечтать 🥂🌊
От пользователя @Julia_Via
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