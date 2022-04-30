Так же можно сходить на стенд ап в Москве в выходные, послушать музыку в баре за вином, поговорить о жизни и помечтать 🥂🌊

От пользователя @Julia_Via

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

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