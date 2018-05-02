пообщаться

От пользователя @Krasavchikov

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!