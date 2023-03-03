Санкт-Петербург
Компанию на завтрак составите?
прогуляться, перекусить
В течении часа позавтракать бы
От пользователя @Alexandr1
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