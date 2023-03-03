Санкт-Петербург
Компанию на завтрак составите?

прогуляться, перекусить

В течении часа позавтракать бы

От пользователя @Alexandr1

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