прогуляться, перекусить

От пользователя @Seaman

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Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Прогулка в пригороде

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

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