активный отдых

От пользователя @Oksana42

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Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое пойти в сауну прямо сейчас со знакомыми, все прилично

Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

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