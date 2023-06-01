Санкт-Петербург
Кальян в новой Охте на открытом воздухе с бутылочкой вина

фото пользователя Oleg_Maximov
прогуляться, перекусить

В новой Охте есть прекрасное место с пением птиц, и отсутствием людей. Предлагается одеться потеплее, взять складной столик, стулья, и устроится с кальяном. Кальян, стол, и 3 стула у меня есть.

От пользователя @Oleg_Maximov

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