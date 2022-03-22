прогуляться, перекусить

От пользователя @Marie

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Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

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