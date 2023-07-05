Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

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Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

разговоры по душам за винишком🍷

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

просто хочется поговорить и уже после встретимся

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

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