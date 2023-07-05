⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

фото пользователя stasya_goat
пообщаться
Посмотреть профиль @stasya_goat
маленькое фото пользователя Dashuta
маленькое фото пользователя Janee
маленькое фото пользователя LooVee
маленькое фото пользователя Genias_8
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Eject
маленькое фото пользователя Dalis
маленькое фото пользователя Marick
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Anastazy_Green
маленькое фото пользователя Yaros
маленькое фото пользователя Bor1s
маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
маленькое фото пользователя Timk
маленькое фото пользователя Lusi
маленькое фото пользователя Maya94
16 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Olyaska

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя gulsina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть на берегу Финского залива, познакомиться, поболтать, погулять

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Nugget

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя LadyCat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Julia_alex

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать, порефлексировать

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя teanaoko

Санкт-Петербург → пообщаться

просто хочется поговорить и уже после встретимся

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasiakor21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя nasty_wasabi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

разговоры по душам за винишком🍷

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ksenia_Spb

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Crazy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Идем на фестиваль 👺

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя AlbinaDze

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов

Откликнулось 16 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!