пообщаться

От пользователя @Victoria_S

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Поговорить про пользу пельменей

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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